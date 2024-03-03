ЛДПР готовит проект закона о регулировании деятельности риэлторов

Партией ЛДПР готовится проект закона о регулировании деятельности риэлторов. Первое заседание рабочей группы по данному проекту состоится уже в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал первый заместитель комитета Государственной Думы по ЖКХ Владимир Кошелев в своих социальных сетях .

В своем посте он заявил, что партией готовится закон, который урегулирует деятельность риэлторов в стране и покончит с явлением в виде «черных» риэлторов. По словам Кошелева, в данный момент собирается рабочая группа при участии рыночных профессионалов, с которыми будут проработаны все нюансы и детали для закона.

Кошелев уточнил, что новый закон предложит создать государственный реестр специалистов, которые были бы закреплены под понятием «риэлтор. В этом же реестре предлагается и указать перечень услуг, которые специалисты могли бы и обязаны были оказывать. Заместитель комитета также сообщил, что в случае принятия закона, специалисты должны будут проходить оценку квалификации и получать лицензию для выполнения обязанностей. Закон также обяжет риэлторов нести ответственность в суде за совершенные сделки, добавил он.