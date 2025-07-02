ЛДПР заподозрили в краже фото для своего «русского Тиндера»

Фотографы и модели, чьи изображения использовали в рекламе бота для знакомств «Обоюдно» от ЛДПР, заявили «Газете.Ru», что не давали разрешения на публикацию.

Фотограф Александра Блинова обнаружила свой снимок 2023 года из Калининградской области в карусели рекламы. Она посчитала, что прямое нарушение авторских прав. Модели с фото — Юлия и Иван — также не ожидали стать лицом политического проекта. При том, что молодой россиянин и вовсе против публикаций своих фото где-то, кроме личных страниц.

Московский фотограф Анна Цыганкова подтвердила, что ее снимок тоже взяли без ведома.

«Нет, фотографию у меня никто не запрашивал, и сама я не размещала в микростоках», — ответила Анна.

Напомним, что ЛДПР анонсировала бота «Обоюдно» 2 июля, позиционируя его как защищенную платформу для серьезных отношений. Партия обещала верификацию пользователей и защиту от мошенников.

Журналисты «Газеты.Ru» отметили, что пресс-служба ЛДПР еще не комментировала ситуацию.

Ранее сообщалось, что более 50 курских беженцев пожаловались на нечеловеческие условия во временных пунктах размещения.