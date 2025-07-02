Десятки курских беженцев пожаловались на нечеловеческие условия в ПВР

В пункте временного размещения (ПВР) в поселке Поныри Курской области 52 беженца, среди которых много пожилых людей и инвалидов. Курский общественник Владимир Синельников рассказала Lenta.ru, что людей якобы содержат в плохих условиях.

Беженцев временно держат в спортзале местного ФОКа. По словам Синельников, там люди вынуждены терпеть унижения от персонала, набранного из сотрудников из эвакуированного Ширковского психоневрологического интерната.

По свидетельствам очевидцев, которые озвучил общественник, санитары обращаются с беженцами как с заключенными: кричат матом, угрожают вызовом ФСБ и ограничивают передвижения. Особенно тяжело приходится маломобильным постояльцам — персонал советует им меньше есть, чтобы реже менять памперсы. Душевая при этом на всех одна, причем мужчин и женщин моют вместе, без соблюдения элементарных норм приличия.

«Тут психбольных нет, а они перенесли сюда методы работы, которые ранее применяли на пациентах интерната. Там они их били палками, здесь ругаются крепким матом», — заявил один из постояльцев ПВР.

Главный врач Поныровской ЦРБ Михаил Русак подтвердил в ПВР вспышки чесотки и пневмонии среди постояльцев. Один из беженцев заболел туберкулезом. При этом врача перестали пускать в пункт после конфликта с санитаром.

Вынужденные переселенцы также сообщают о систематических кражах. Медсестра стала свидетелем, как сотрудница ПВР украла банковскую карту постояльца. Гуманитарную помощь, по словам очевидцев, персонал просто разворовывает. При этом сами работники ПВР регулярно устраивают шумные застолья прямо в спортзале, лишая беженцев сна.

Владимир Синельников отметил, что врио главы комитета безопасности области Олег Горячев признал, что ПВР не находится в прямом подчинении региональных властей. Как будут влиять на ситуацию, пока неизвестно.

Журналисты «Ленты.ру» направили запросы врио губернатора Курской области и директору Ширковского психоневрологического интерната.

Ранее сообщалось, что суд приговорил четырех военных ВСУ за вторжение в Курскую область.