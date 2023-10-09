Le Figaro: образ Израиля как непобедимой страны померк на ближайшие годы

Атака ХАМАС показала, что это государство вовсе не является непобедимой крепостью. Ему придется предпринять ряд усилий, чтобы восстановить свое реноме.

Французское издание считает, что за предыдущие десятилетия израильская армия создала себе образ непобедимой, а сам Израиль в глазах соседей выглядел некоей крепостью, которую невозможно захватить. После того, как люди увидели кадры вторжения палестинских боевиков в израильские селения, такие сцены невозможно будет быстро забыть.

«Именно этот образ, беспрецедентный со времен войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке», - считают журналисты.

Они подчеркнули, что страны этого региона были ошеломлены, с какой легкостью палестинцам удалось приникнуть в Израиль и захватить там ряд позиций.