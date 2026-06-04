Лебедев назвал Англию и Францию «главными крокодилами», затягивающими конфликт на Украине
Лебедев: Англия и Франция — кровожадные крокодилы, Германия — безвольная
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в новом выпуске обзора новостей, опубликованном во «ВКонтакте», назвал страны Запада, которые, по его мнению, являются главными спонсорами затягивания украинского конфликта. Комментируя поручение Владимира Зеленского правительству готовиться еще к двум-трем годам противостояния с Россией, Лебедев заявил, что Украина может продолжать боевые действия исключительно благодаря западным деньгам и поддержке.
По его словам, европейцам такая ситуация крайне удобна, поскольку они рассчитывают тем самым ослабить Россию.
«Они в этой схеме очень заинтересованы. В основном это Англия и Франция — главные кровожадные крокодилы. Германия немножко там участвует, потому что она безвольная и ей говорят, что делать», — добавил блогер.