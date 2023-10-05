Лебедев заявил, что продавцы не вправе изменять объявленную на сайте цену при заключении договора

Казалось бы, с появлением онлайн-шоппинга совершать покупки стало куда легче и быстрее. Но все может быть не так просто. Проблемы всегда были и будут, просто они обрели новый облик. И, как пишет KP.RU , если речь идет о договоре с гражданином-потребителем, то продавец в интернет-магазине не вправе отказываться от него в одностороннем порядке.

Вячеслав Лебедев, являясь председателем Верховного суда Российской Федерации, сделал новое заявление на полях Международного юридического форума стран АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион).

По его словам, продавец не имеет возможности при заключении договора с покупателем изменять стоимость товара на интернет-сайте, ссылаясь на сбои в его работе.

Напомним, что еще летом этого года произошел интересный случай с жителем Волгограда. Известно, что ему удалось приобрести одежду в ЦУМе Москвы по стоимости, которая была ниже обычной в 846 раз. Он купил девятнадцать элитных товаров, цена которых составила всего 2787 рублей.