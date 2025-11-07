Лебеди из Долгопрудного сменили прописку: любимцы парка уехали зимовать в усадьбу Брюса

Пара лебедей, живших летом в Центральном парке Долгопрудного, переехала в новое место на зимовку. С наступлением холодов пруд в парке покрывается льдом, и птицам становится небезопасно — они не могут плавать, а по льду к ним могут подобраться кошки и собаки.

Руководитель Объединенной дирекции парков Сергей Пятковский рассказал, что представитель заводчика аккуратно отловил лебедей и перевез их в усадьбу Якова Брюса в Лосино-Петровском. Там есть незамерзающий пруд и необходимые условия для комфортного проживания птиц.

Весной лебеди, которых жители назвали Иваном и Марьей, вернутся обратно в Долгопрудный.

Жители города, пришедшие проводить пернатых любимцев, пожелали им теплой зимовки и пообещали ждать возвращения.