Лебеди из Долгопрудного сменили прописку: любимцы парка уехали зимовать в усадьбу Брюса
Фото: [Администрация г.о. Долгопрудный]
Пара лебедей, живших летом в Центральном парке Долгопрудного, переехала в новое место на зимовку. С наступлением холодов пруд в парке покрывается льдом, и птицам становится небезопасно — они не могут плавать, а по льду к ним могут подобраться кошки и собаки.
Руководитель Объединенной дирекции парков Сергей Пятковский рассказал, что представитель заводчика аккуратно отловил лебедей и перевез их в усадьбу Якова Брюса в Лосино-Петровском. Там есть незамерзающий пруд и необходимые условия для комфортного проживания птиц.
Весной лебеди, которых жители назвали Иваном и Марьей, вернутся обратно в Долгопрудный.
Жители города, пришедшие проводить пернатых любимцев, пожелали им теплой зимовки и пообещали ждать возвращения.