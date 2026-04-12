Лебеди из шин вне закона: россиянам грозит уголовная статья за декор на клумбах

Дачные лебеди и клумбы из автомобильных покрышек, которые много лет украшали дворы и придомовые территории, оказались вне закона. Руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров в беседе с ТАСС предупредил: за такое творчество россиянам грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность.

По словам эксперта, согласно действующему законодательству, отработанные шины относятся к отходам производства и потребления четвертого класса опасности. Это означает, что любое складирование покрышек на придомовой территории — даже использование их в качестве украшений клумб, ограждений или малых архитектурных форм вроде знаменитых лебедей — признается несанкционированным размещением отходов.

Жаров добавил, что с 2021 года надзорные органы и суды однозначно трактуют подобные действия как нарушение. Наказание по части 1 статьи 8.2 КоАП предусматривает штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Если нарушение повторяется в течение года, сумма вырастает до 5 тысяч рублей.

Но самое серьезное ждет тех, кто поджигает покрышки или иным способом способствует попаданию токсичных веществ в воздух или почву. В таких случаях нарушителям может грозить уже уголовная ответственность. Юрист советует не создавать себе проблем и сдавать старые шины в специализированные пункты приема.

Ранее юрист объяснила, чем грозит средний палец сотруднику ГАИ.