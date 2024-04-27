Лебеди вернулись в Майдановские пруды Клина после «зимовки»

Парк в Майданово городского округа Клин вновь заполнили величавые лебеди, ставшие уже символами этого исторического места. Об этом сообщила Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Длинношеие птицы уже десять лет украшают парк в микрорайоне Майданово, напоминая о великом русском композиторе Петре Чайковском и его музыке к балету «Лебединое озеро». Парк становятся все более летним и живописным, особенно с его «живыми украшениями», которые недавно парами выпустили на водоем. Птицы с удовольствием окунулись в уже привычную зону в окружении деревьев. Радовать и восхищать посетителей пернатые будут до первых холодов.

«Поздравляем всех с этим, небольшим, но таким приятным событием, знаменующим начало летнего сезона!», — сказала Алена Сокольская.

На водоемах оборудованы лебединые домики, а за рационом птиц тщательно следят. Жителям Клина и гостям округа напомнили, что крылатых обитателей Майданово нельзя кормить, как бы не хотелось их побаловать. Такие меры приняты из соображений заботы о жизни и здоровье лебедей.