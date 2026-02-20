Лечебный завтрак: названы лучшие и худшие каши при панкреатите

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS рассказала, как превратить привычный завтрак в инструмент восстановления организма при панкреатите. По словам эксперта, при воспалении поджелудочной железы крупы перестают быть просто гарниром и переходят в разряд лекарственных средств, однако неверный выбор продукта или способа его приготовления способен спровоцировать новый приступ боли. Как подчеркивает специалист, каша является основой диетического стола, поскольку она обеспечивает тело энергией, сохраняя при этом покой для поврежденного органа, но ключевым фактором успеха остается строгое разделение круп на полезные и опасные.

Список фаворитов возглавляет овсянка типа «Геркулес», которая благодаря обволакивающим свойствам успокаивает слизистую и часто становится первым разрешенным блюдом после периода лечебного голодания. В категорию безопасных продуктов Светлана Черепицына также относит гречку, богатую белком и не вызывающую скачков сахара, и белый рис, работающий как природный сорбент. При этом специалист предупреждает, что бурый рис из-за обилия клетчатки в острые фазы болезни противопоказан. Существуют и условно разрешенные варианты, такие как манная или пшеничная крупы, которые допустимы лишь в период долгого затишья при условии длительной варки до максимальной мягкости.

Особое внимание гастроэнтеролог уделяет списку запретов, в который попали пшенная, перловая, ячневая и кукурузная каши. Эти продукты содержат трудноперевариваемые компоненты и грубую клетчатку, провоцирующую вздутие. Под категорический запрет попадают любые бобовые — горох или чечевица в виде пюре вызывают резкое газообразование, что недопустимо при панкреатите. Терапевтический эффект блюда напрямую зависит от технологии: крупу следует варить на медленном огне в пропорции три-четыре части воды на одну часть зерна. В моменты обострения готовую кашу рекомендуется дополнительно протирать через сито или обрабатывать блендером до состояния однородного крема.

По мнению эксперта, даже идеально сваренная на воде каша может стать вредной из-за неправильных добавок. Светлана Черепицына отмечает, что сахар, мед, варенье и сгущенка выступают мощными стимуляторами работы железы, а орехи и семечки создают механическое раздражение. Даже сливочное масло требует осторожности: в период ремиссии его количество не должно превышать пяти граммов. Важно следить и за температурой подачи — оптимальным считается диапазон от 40 до 50 градусов, так как слишком горячая или холодная пища травмирует пищеварительный тракт.

Таким образом можно разделить популярные крупы на три основные группы по степени их безопасности:

Базовые и безопасные. Лидером списка является овсянка («Геркулес»), обладающая обволакивающим свойством. В эту же категорию входят гречка как источник белка и белый рис, который работает как натуральный сорбент и легко усваивается.

Условно разрешенные. Манную крупу и «Артек» (пшеничную) можно включать в рацион только в период стойкого затишья болезни. При этом пшеничную кашу необходимо варить очень долго до максимальной мягкости.

Запрещенные и опасные. Пшенная, перловая и ячневая крупы содержат много клетчатки и вызывают вздутие. Кукурузная каша считается слишком тяжелой для переваривания, а бобовые (горох, чечевица) находятся под строгим запретом из-за провокации газообразования.

Современная медицина постепенно отходит от избыточно жестких ограничений, предлагая индивидуальный подход. Светлана Черепицына поясняет, что согласно актуальным исследованиям, при легких формах болезни пациенты могут лучше переносить диету с умеренным содержанием жиров, чем полное обезжиривание рациона. Тем не менее, универсальных рецептов не существует, и план питания должен составляться врачом с учетом стадии заболевания и личной переносимости продуктов конкретным человеком.

