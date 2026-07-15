Лечили не от того: москвичка покрылась волдырями с ног до головы после ошибочного диагноза

Москвичка, известная в соцсетях под ником milpanch, рассказала, как ошибочный диагноз и назначенный нейролептик едва не стоили ей жизни. По ее словам, все началось с увеличенных лимфоузлов: врач диагностировал острый лимфаденит и прописал антибиотики, но с каждым днем состояние ухудшалось, а температура поднялась до сорока градусов.

Девушку госпитализировали с подозрением на мононуклеоз, однако этот диагноз, как она утверждает, тоже оказался ошибкой. Вскоре ее пришлось экстренно перевозить в другое медучреждение из-за синдрома Стивенса-Джонсона — смертельно опасной аллергической реакции.

Пациентка заявила, что тяжелая аллергия развилась из-за нейролептика, который ей прописали ранее, а в первой больнице лечили «не от того». В результате все тело и лицо покрылись водянистыми волдырями. Сейчас, после перевода, ее ежедневно обрабатывают лекарствами, чтобы не допустить отслоения кожи, и назначают антибиотики. Впереди у девушки долгое восстановление.