Лечили ушиб, а умер от сепсиса: подросток скончался спустя шесть дней из-за халатности врачей
Baza: в Дагестане просят наказать врачей, не спасших умирающего школьника
Фото: [unsplash.com]
В Дербенте 15-летнего Агамагомеда лечили от ушиба шесть дней, хотя у него на самом деле было заражение крови от укуса насекомого. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Во вторник, 19 августа, семья подростка обратилась к врачам из-за сильной боли в руке. В скорой помощи предположили, что это перелом, но рентген не удалось сделать из-за поломки аппарата. В травмпункте подтвердили версию об ушибе, назначили компрессы и отпустили домой.
Тем не менее, боль усиливалась, рука опухла, и до 24 августа скорую помощь пришлось вызывать каждый день. Врачи делали обезболивающие уколы и уезжали. В понедельник, 25 августа, семья решила отвезти Агамагомеда в Ставрополь на обследование. Врачи увидели нагноение и списали его на укус насекомого.
Мальчику сделали операцию, но спасти его не удалось — начался сепсис, и 26 августа он скончался. Сейчас семья требует наказать врачей Дербента, не распознавших укус и поставивших неверный диагноз. Прокуратура Дагестана начала проверку по этому делу.
