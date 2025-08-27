Лечили ушиб, а умер от сепсиса: подросток скончался спустя шесть дней из-за халатности врачей

В Дербенте 15-летнего Агамагомеда лечили от ушиба шесть дней, хотя у него на самом деле было заражение крови от укуса насекомого. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Во вторник, 19 августа, семья подростка обратилась к врачам из-за сильной боли в руке. В скорой помощи предположили, что это перелом, но рентген не удалось сделать из-за поломки аппарата. В травмпункте подтвердили версию об ушибе, назначили компрессы и отпустили домой.

Тем не менее, боль усиливалась, рука опухла, и до 24 августа скорую помощь пришлось вызывать каждый день. Врачи делали обезболивающие уколы и уезжали. В понедельник, 25 августа, семья решила отвезти Агамагомеда в Ставрополь на обследование. Врачи увидели нагноение и списали его на укус насекомого.

Мальчику сделали операцию, но спасти его не удалось — начался сепсис, и 26 августа он скончался. Сейчас семья требует наказать врачей Дербента, не распознавших укус и поставивших неверный диагноз. Прокуратура Дагестана начала проверку по этому делу.

