Раскрыта причина смерти вдовы Юрия Николаева

Элеонора Николаева, вдова известного телеведущего и актера Юрия Николаева, скончалась 12 июля в возрасте 74 лет. Последние два месяца она боролась за жизнь в больнице — 19 мая у нее случился инсульт, после которого она так и не пришла в себя. Врачи делали все возможное, но спасти ее не удалось, сообщила ТАСС подруга семьи, телеведущая Ангелина Вовк.

В семье покойной заявили, что причиной смерти стал гепатит C. Организацию похорон взяли на себя племянники пары. Церемония прошла тихо и камерно — присутствовали только самые родные.

Элеонору Александровну похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, на 21-м участке, рядом с мужем. Надгробие покрывают живые цветы: алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии.

Элеонора и Юрий Николаевы поженились в апреле 1975 года и прожили вместе более полувека. Их брак считался одним из самых крепких на советском телевидении. Своих детей у пары не было, но они много времени уделяли племянникам.

По образованию Элеонора была экономистом, долгие годы работала финансовым директором телекомпании «ЮНИКС», которой руководил муж.

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