Леди Диана носила это 45 лет назад, а теперь они снова в моде: какие эспадрильи заполонили лето

Эспадрильи на танкетке, которые когда-то обожали представительницы королевских семей, снова на пике моды. Как сообщает журнал Vogue , летом 2026 года вернулась обувь, которую 45 лет назад носила леди Диана. В июле 1981 года принцесса Уэльская появилась на турнире по поло в Виндзорском Большом парке в красных эспадрильях, дополнив образ желтым комбинезоном и блузкой с фруктовым принтом.

Позже тренд подхватила королева-консорт Испании Летиция: в 2018 году она позировала для официальной фотосессии во дворце Альмудайна в эспадрильях марки Mint & Rose с оплетающими ногу завязками и приталенном белом платье ниже колена.

Сейчас обувь в подобном стиле представлена в коллекциях Gucci, Chloe, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Isabel Marant и Mango.