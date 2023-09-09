Леди Гага осмелилась показать снимки без фильтров и макияжа

Недавно Леди Гага порадовала своих поклонников, опубликовав честное селфи без макияжа и фильтров для фотографий.

Знаменитость позировала дома, показывая натуральную красоту, и использовала консилер собственного бренда Haus Labs, чтобы скрыть некоторые недостатки.

Косметика компании Haus Labs, которая основана Леди Гагой, теперь доступна в магазинах Sephora в Великобритании, что является важным шагом в развитии бренда.

Под селфи звезды комментаторы выразили свое восхищение ее естественной красотой. Во внешности знаменитости действительно можно увидеть некую уязвимость. Даже несмотря на недавний выход в провокационном наряде на светском вечере, который состоялся в Лос-Анджелесе. Об этом подробнее рассказала «Газета.ру».