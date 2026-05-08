Ледяная аномалия на Балтике: почему Финский залив стал непроходимым в 2026 году

Зимний сезон 2026 года преподнес неприятный сюрприз для судоходства на северо-западе России. Впервые за последние 15 лет акватория Финского залива столкнулась с экстремально сложной ледовой обстановкой, парализовавшей движение торговых судов. Об этом пишет РИА Новости.

Причины редкого природного явления

Начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ Анастасия Ильина пояснила, что к критической ситуации привело редкое сочетание факторов. В конце января над Петербургом установились аномально низкие температуры, которые сопровождались устойчивыми западными ветрами. Обычно лед дрейфует и постепенно выносится в открытую Балтику, где разрушается, но в этот раз нажимные ветры буквально «заперли» ледяные массы в заливе, прижимая их к берегу и формируя мощный неподвижный припай.

Критическая ситуация для навигации

Ученый подчеркнула, что лед в заливе образуется ежегодно, однако именно отсутствие естественного выноса льда на запад создало условия, которых регион не видел полтора десятилетия. Скопление дрейфующего льда сделало самостоятельное движение судов практически невозможным. В феврале обстановка была признана аномальной, что потребовало вмешательства федеральных структур для предотвращения транспортного коллапса на Балтийском море.

Работа атомного флота по спасению логистики

Для обеспечения бесперебойных грузоперевозок в акваторию был направлен атомный ледокол «Сибирь». Мощное судно стало ключевым звеном в поддержании работы портов: всего за один месяц работы атомоход успешно провел через ледовые поля 165 транспортных судов. Без привлечения атомного флота снабжение региона и экспортные операции оказались бы под угрозой срыва из-за непроходимых торосов.