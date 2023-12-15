Ледяной дождь привел к отключению котельных на территории Харькова

В энергосистеме этого города случилась очень крупная авария, которую удалось купировать за счет включения генераторов.

Пришедшая в Харьковскую область непогода привела к серьезному инциденту в столице региона. Из-за него пришлось отключить целый ряд городских котельных. Об этом сообщил харьковский градоначальник Игорь Терехов.

«Произошла серьезная авария в электросети, были отключены наши котельные. Нам удалось удержать тепло в жилых домах харьковчан, потому что мы перешли на генераторы», - заявил он при выступлении на телевидении.

В своем микроблоге он пояснил, что уже к утру все проблемы удалось локализовать, а тепло в жилые дома стало поступать на прежнем уровне.