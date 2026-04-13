Ледяной плен позади: синоптик Тишковец назвал точную дату возвращения настоящей весны в Москву

Синоптики прогнозируют стабилизацию погоды в столичном регионе. После холодного периода температурные показатели вернутся к апрельской норме, а дневные температуры к середине недели могут достичь 18 градусов. Об этом передает РИА Новости .

Прогноз метеорологов на вторую половину апреля в столице

Жителей московского региона ожидает долгожданное потепление. Как сообщил ведущий эксперт метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец, период аномальных холодов завершается, уступая место типичной весенней погоде. В понедельник, 13 апреля, атмосферное давление начнет диктовать южная часть антициклона, эпицентр которого расположился над территорией Карелии. В Москве установится переменная облачность, а вероятность выпадения осадков будет сведена к минимуму.

Температурные показатели и условия в начале недели

Метеоролог уточнил, что в первый день недели воздушные массы прогреются до 10–13 градусов тепла. Такие значения немного превышают стандартные климатические показатели для середины апреля. Скорость северо-восточного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. В целом в Центральной России установится комфортный температурный фон, характерный для этого времени года.

Динамика погоды и возможные природные явления

На протяжении всей текущей семидневки в столице будет преобладать умеренное тепло. Однако без кратковременных дождей не обойдется: они наиболее вероятны во вторник, 14 апреля, и в субботу, 18 апреля. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне от 2 до 7 градусов выше нуля.

В дневные часы воздух может прогреваться до 13–18 градусов, хотя во время выпадения осадков столбики термометров могут опуститься до отметки 9–14 градусов. Дополнительно синоптик предупредил о возможных геомагнитных возмущениях. По словам Евгения Тишковца, в пятницу, 17 апреля, существует вероятность возникновения магнитной бури, что стоит учитывать метеозависимым гражданам.