«Ледяной шок для сосудов». Кому нельзя купаться в проруби на Крещение?
Врачи предупредили об опасности погружения в прорубь при хронических заболевания
Фото: [Крещенские купания в Химках/Медиасток.рф]
В преддверии праздника Крещения Господня, который православные верующие отмечают 19 января, специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на важность соблюдения мер безопасности при традиционном купании в проруби.
В ведомстве подчеркнули, что для некоторых людей такая практика может быть сопряжена с серьезными рисками для здоровья.
В пресс-службе Роспотребнадзора, в беседе с корреспондентом РИА Новости, дали конкретные рекомендации. Особую осторожность при купании в проруби, отметили они, необходимо проявить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.
Кроме того, эксперты советуют воздержаться от погружения в ледяную воду детям, беременным женщинам и пожилым людям из-за высокой вероятности развития непредсказуемых осложнений.
Для тех, кто решился на купание, в Роспотребнадзоре составили памятку по безопасному погружению:
- Перед заходом в воду обязателен контроль артериального давления.
- Необходимо провести лёгкую разминку, чтобы разогреть мышцы.
- Спускаться в прорубь следует медленно, ногами вперёд. Нырять с головой категорически не рекомендуется — резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов головного мозга и привести к потере сознания.
- Время нахождения в ледяной воде не должно превышать одной минуты во избежание общего переохлаждения.
- При выходе важно пользоваться поручнями или помощью сопровождающих.
- Сразу после купания нужно тщательно вытереться сухим полотенцем, переодеться в теплую сухую одежду и как можно скорее зайти в отапливаемое помещение.
