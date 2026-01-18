«Ледяной шок для сосудов». Кому нельзя купаться в проруби на Крещение?

В преддверии праздника Крещения Господня, который православные верующие отмечают 19 января, специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на важность соблюдения мер безопасности при традиционном купании в проруби.

В ведомстве подчеркнули, что для некоторых людей такая практика может быть сопряжена с серьезными рисками для здоровья.

В пресс-службе Роспотребнадзора, в беседе с корреспондентом РИА Новости, дали конкретные рекомендации. Особую осторожность при купании в проруби, отметили они, необходимо проявить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.

Кроме того, эксперты советуют воздержаться от погружения в ледяную воду детям, беременным женщинам и пожилым людям из-за высокой вероятности развития непредсказуемых осложнений.

Для тех, кто решился на купание, в Роспотребнадзоре составили памятку по безопасному погружению:

Перед заходом в воду обязателен контроль артериального давления.

Необходимо провести лёгкую разминку, чтобы разогреть мышцы.

Спускаться в прорубь следует медленно, ногами вперёд. Нырять с головой категорически не рекомендуется — резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов головного мозга и привести к потере сознания.

Время нахождения в ледяной воде не должно превышать одной минуты во избежание общего переохлаждения.

При выходе важно пользоваться поручнями или помощью сопровождающих.

Сразу после купания нужно тщательно вытереться сухим полотенцем, переодеться в теплую сухую одежду и как можно скорее зайти в отапливаемое помещение.

