«Ледниковый период в Малиновке»: жители челябинской деревни вторые сутки сидят без света и тепла

Жители деревни Малиновка в Челябинской области вторые сутки вынуждены противостоять морозам в собственных домах без тепла и света, несмотря на официальные отчеты о восстановлении систем. На реальное положение дел пожаловались местные жители.

После масштабной аварии населенный пункт практически полностью остался без электричества и газоснабжения. Хотя коммунальные службы отчитались о завершении ремонтных работ и возобновлении подачи ресурсов, на практике ситуация не изменилась: во многих домах по-прежнему темно и холодно. На некоторых участков тлеют и искрятся поврежденные линии электропередач, не выдерживающие перегрузки.

Попытка обеспечить население энергией с помощью резервных генераторов провалилась — оборудование запустить не удалось. Экстремально низкие температуры и постоянные скачки напряжения привели к поломке бытовых котлов, насосов в скважинах и даже личных генераторов у жителей.

Как отмечают местные, такие ЧП носят сезонный характер: аналогичные проблемы каждую зиму возникают не только в Малиновке, но и в близлежащих поселках Ключи и Осиновка.

