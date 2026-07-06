Ледоколов не хватает даже на работу, но туристов все равно зовут: что происходит с арктическими круизами

Арктический туризм в России упирается в нехватку ледоколов. Эксперты сходятся во мнении, что новые суда, строящиеся для круглогодичной навигации по Севморпути, в перспективе могли бы работать и на туристических маршрутах, однако пока их дефицит ощущается даже в основных задачах, передает « Техносуверен ».

Предполагается, что для путешествий в высокие широты станут привлекать суда более ранней постройки, которые допустимо временно снимать с наиболее сложных направлений или задействовать в акваториях с облегченной ледовой обстановкой. Вместе с тем эксперт по туризму Проектного офиса развития Арктики Анна Кеворкова предупредила, что массового наплыва гостей на полярные направления ждать не приходится: для большинства подобные поездки остаются недосягаемой мечтой из-за высоких цен, а интерес к северным маршрутам в стране лишь начинает зарождаться.