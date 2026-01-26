«Ледовое шоу»: пассажиры курских автобусов рискуют получить травмы, пока едут на работу

Жители Курска столкнулись с необычной и опасной проблемой в общественном транспорте, передает портал 46tv.ru. В морозные дни в салонах пассажирских автобусов на полу образуется лед или скользкая ледяная каша, а на стеклах — плотная изморозь. Пассажиры в шутку называют это «ледовым шоу», однако ситуация носит серьезный характер.

Особенно много жалоб поступает от людей, которые ездят утром на работу. На маршрутах №46, №50, №89г и №73 зафиксированы случаи падений пассажиров из-за чрезвычайно скользкого покрытия пола. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь других людей в салоне, чтобы подняться.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн уже отреагировал на многочисленные обращения граждан. Он поручил региональному Министерству транспорта взять ситуацию на особый контроль.

Глава области назвал возмутительной ситуацию, когда в сильные морозы людям не только приходится долго ждать автобус на остановке, но и ехать в небезопасных условиях внутри самого транспорта.

Хинштейн также заявил, что при выявлении нарушений в работе подрядчика, обслуживающего автобусный парк, санкции в его отношении будут ужесточены.

