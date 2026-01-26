В Новокузнецке отменили троллейбусный маршрут до единственного оставшегося в городе роддома

С 1 января 2026 года в Новокузнецке перестал ходить троллейбусный маршрут № 1А, который был единственным, напрямую соединявшим Октябрьский район, Ильинское шоссе и родильный дом №3. Об этом сообщило информагентство «СiбДепо».

Отмечается, что этот родильный дом стал единственным в городе после того, как 19 января работу роддома № 1 приостановили на 90 суток. Напомним, в начале месяца в учреждении погибли младенцев.

Местные жители начали жаловаться на возникшую проблему. Люди отмечают, что троллейбус являлся единственным общественным транспортом, который позволял без пересадок добираться до учреждения.

Администрация Новокузнецка объяснила отмену этого маршрута временной мерой, вызванной недостаточным количеством подвижного состава с увеличенным автономным ходом, необходимым для работы на данном участке.

В качестве альтернативы пассажирам предложили обратить внимание на обновленный маршрут троллейбуса № 7, однако он не доезжает до территории роддома № 3.

