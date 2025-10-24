Легенда льда Ирина Роднина зажгла «холодный огонь» в Красногорске — стартовала Неделя спорта и кино

В городском округе Красногорск открылась Неделя спорта и кино — часть программы XXIII Международного фестиваля спортивного кино. Торжественная церемония прошла в Дворце культуры «Подмосковье».

Символический «холодный огонь» на сцене зажгли трижды олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и общественный деятель Максим Петров, сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Петрова.

В зале собрались спортсмены, актеры, режиссеры и жители округа. С приветственным словом выступила первый заместитель главы Красногорска Наталья Тимошина, отметив, что фестиваль объединяет поколения и вдохновляет зрителей на достижение новых целей.

Особым событием открытия стал показ фильма «Роднина», представленного актрисой Владиславой Самохиной и режиссером Константином Статским. Картина рассказывает о спортивном пути Ирины Родниной — от детских тренировок до мировых триумфов.

С 23 по 28 октября в учреждениях культуры, спорта и образования проходят бесплатные показы документальных, художественных и анимационных фильмов. В программе более 55 работ от кинематографистов из России, Белоруссии, Сербии, Ирана, Боснии и Герцеговины. Участие принимают студии из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Нижнего Новгорода, Якутска и других городов.

Жителей ждут встречи с режиссерами, спортсменами и актёрами. Вход на все мероприятия — свободный.