Легенда советского и российского хоккея передал гуманитарную помощь центру спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Советский и российский хоккеист, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов посетил центр специальной подготовки «Витязь», расположенный Балашихе. В ходе визита он передал центру гуманитарную помощь.

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту Центра специального назначения «Витязь» работает в городском округе Балашиха с 24 апреля 2023 года. Комплекс создан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и стал пилотной моделью, объединившей все необходимые этапы оформления контракта с Министерством обороны в одном месте.



В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе (Восточное шоссе, вл. 2) каждый желающий может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная поддержка и понимание важности каждого солдата играют важную роль в победе.



Помимо этого, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Узнать подробнее можно здесь.



Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 (905) 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.