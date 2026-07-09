Легенда за ₽70 тыс.: где нашелся самый дешевый живой ЗИЛ, который все еще на ходу

На российском рынке нашелся, пожалуй, самый дешевый живой грузовик — самосвал ЗИЛ-ММЗ-554М 1992 года выпуска оценили всего в ₽70 тыс. Машину продают в поселке Ступишино Кемеровской области, и она все еще на ходу, хотя и требует некоторых вложений, пишет портал « За рулем ».

Этот сельскохозяйственный самосвал с трехсторонней разгрузкой выпускал Мытищинский машиностроительный завод совместно с ЗИЛом, а модернизированная версия с литерой «М» появилась в конце 1978 года. Ее грузоподъемность повысили с 4 до 5,5 тонны, и такие машины использовали не только в полях, но и на стройках. Конкретный экземпляр построен на обновленном шасси ЗИЛ-495710. По словам продавца, у самосвала отсутствуют патрубок радиатора, термостат и аккумулятор, но двигатель исправен, покрышки в нормальном состоянии, а документы чисты — грузовик снят с учета. Причина продажи — стоит без надобности.

Это действительно низ рынка: следующие по цене ЗИЛы обойдутся уже в ₽200–250 тыс., а добротные подержанные экземпляры продают за ₽300–700 тыс., восстановленные и переведенные на дизель версии — от миллиона и выше.