Легендарная буренка из Подмосковья прославилась на всю Россию

Корова Шабера из подмосковного Воскресенска стала главным животноводческим открытием России, не выходя из родного хлева. Ее цифровой двойник представили на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», пока сама буренка на седьмом месяце беременности готовится к пополнению. Об этом сообщает REGIONS.

Буренку показали на экране, так как транспортировка могла бы стать риском для будущего теленка и рекордсменки. Шабера официально признана самой продуктивной коровой страны — за 305 дней первой лактации она дала около 23 тонн молока. Этот показатель стал абсолютным рекордом по надою в России.

Секрет успеха — в мощной генетике и местном происхождении. Шабера является представительницей голштинской породы и целой династии высокопродуктивных коров, выведенных в АО «Воскресенское». В одном стаде с ней содержатся ее бабушка Широта, мать Шифровочка (сама «восемнадцатитысячница») и дочь Шакира. От американского быка-производителя по имени Фаро Шабера унаследовала выдающийся экстерьер и качество вымени, что в итоге и дало рекордную продуктивность.

Специалисты оценили внешние данные буренки в 87-88 баллов. Несмотря на статус, особого меню или привилегий у звезды нет — ее содержат на том же рационе, что и остальных животных, доказывая, что рекорд основан на грамотной селекции, а не на индивидуальной диете.

Свою необычную кличку корова получила при рождении из-за сложных родов, во время которых использовали родовспомогательный прибор — экстрактор. Его небольшую деталь называют «шаберой». Традиция называть всех родственниц на букву «Ш» (в честь матери Шифровочки) завершила нейминг.

Несмотря на невозможность личного присутствия на выставке, Шабера блестяще справилась с ролью модели для цифрового проекта, простояв четыре часа под софтбоксами для создания ролика. По словам зоотехников, у коровы уже проявилась «звездная болезнь» — она обожает внимание и с удовольствием позирует. Сейчас в хозяйстве надеются, что у рекордсменки родится телочка, которая продолжит знаменитую молочную династию.

Ранее сообщалось, что агрофирма в Коломне в третий раз подтвердила статус племенного завода.