Легендарного ветерана Клина Виктора Матросова поздравили с Днем Победы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
В городском округе Клин продолжают поздравлять ветеранов с грядущим 9 мая. Традиционно навестили и известного клинчанина Виктора Матросова, 96-летнего ветерана ВОВ и человека-легенду с неисчерпаемым оптимизмом.
Виктор Матросов всегда радушно принимает гостей. Среди них недавно оказались глава Клина Алена Сокольская, зампрокурора Подмосковья Александр Благородов и Клинский городской прокурор Илья Чакин. Почетные гости с удовольствием послушали истории из военной и послевоенной жизни Матросова, прониклись его стихами, а также сказали ему теплые слова, поздравив с Днем Победы. Ветерану также вручили подарки от Губернатора Московской области Андрея Воробьева, муниципалитета и партии «Единая Россия».
Клинчанин Виктор Матросов более 30 лет посвятил работе в Вооруженных силах, трудился в сфере сельского хозяйства, а также 10 лет находился на должности помощника депутата. Государственной Думы. Сейчас ветеран нашел себя в поэзии и прозе: творчество мужчина открыл для себя после смерти любимой супруги. Он решил не унывать, а пустить все свои силы в творчество и общение с людьми. За шесть лет у ветерана набралось рассказов и стихов не на одну книгу. Две недели назад в свет вышел уже 11 сборник Виктора Матросова «О чести, верности и любви».