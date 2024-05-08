Легендарного ветерана Клина Виктора Матросова поздравили с Днем Победы

Виктор Матросов всегда радушно принимает гостей. Среди них недавно оказались глава Клина Алена Сокольская, зампрокурора Подмосковья Александр Благородов и Клинский городской прокурор Илья Чакин. Почетные гости с удовольствием послушали истории из военной и послевоенной жизни Матросова, прониклись его стихами, а также сказали ему теплые слова, поздравив с Днем Победы. Ветерану также вручили подарки от Губернатора Московской области Андрея Воробьева, муниципалитета и партии «Единая Россия».

Клинчанин Виктор Матросов более 30 лет посвятил работе в Вооруженных силах, трудился в сфере сельского хозяйства, а также 10 лет находился на должности помощника депутата. Государственной Думы. Сейчас ветеран нашел себя в поэзии и прозе: творчество мужчина открыл для себя после смерти любимой супруги. Он решил не унывать, а пустить все свои силы в творчество и общение с людьми. За шесть лет у ветерана набралось рассказов и стихов не на одну книгу. Две недели назад в свет вышел уже 11 сборник Виктора Матросова «О чести, верности и любви».