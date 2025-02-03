Легендарные хоккеисты и жители Дубны провели зрелищную игру на льду

В городской округ Дубна приехали знаменитые Олимпийские чемпионы и обладатели кубка Стэнли, чтобы испытать спортивные силы дубненцев и весело провести время. На трибунах собралось две тысячи жителей, которые бодро поддерживали команды.

В Дубне реализуется губернаторский проект «Выходи во двор», который воплощает в жизнь мечты жителей. Например, многие недавно смогли вживую увидеть легендарных хоккеистов. Гостями стали Сергей Коньков, тренер и многократный олимпийский чемпион Александр Якушев, обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов, актер сериала «Молодежка» Тимур Ефременков, а также постоянные участники спортивных встреч Валерий Каменский, Александр Могильный, Евгений Давыдов и Виталий Прохоров. Гости выступали как команда «Легенды хоккея».

Дубну на матче представили сотрудники предприятий города, Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), ГосМКБ «Радуга» и депутаты.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Открыл счет и забил шайбу в ворота наукограда актер Ефременков. На протяжении всего матча дубненцы не уступали профессиональным игрокам. Сплоченная команда наукограда уверенно показала себя на льду: в середине первого тайма сотрудник ОИЯИ Алексей Трубников забил шайбу в ворота легенд. Примечательно, что он начал играть в хоккей в 30 лет, а ранее лишь мог мечтать о встрече с легендарными спортсменами.

С хоккеистами был и глава Дубны Максим Тихомиров. Он поблагодарил губернатора за проект «Выходи во двор» и игроков за зрелищную игру.

«Игра завершилась со счетом 8:7. Уверен, еще немного и Дубна могла бы вырвать победу», — подчеркнул глава наукограда.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Особенно в восторге от события были дети. Сергей Коньков провел для юных жителей мастер-класс, а после матча все легенды пообщались с ними лично. Каждый ребенок получил из рук спортсменов подарки от губернатора. Детям участников СВО также раздали автографы с благодарностями для их отцов с наилучшими пожеланиями и верой в Победу.

Тренер команды «Легенды хоккея» Александр Якушев поблагодарил за приглашение на яркое зимнее событие губернатора Андрея Воробьева и главу округа Максима Тихомирова.