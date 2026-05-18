Легендарный Гелендваген идет на службу: почему военные Европы выстроились в очередь за G Class

Крупнейшие автомобильные концерны Германии начинают активно осваивать оборонный сектор на фоне масштабной модернизации вооруженных сил европейских государств. Германский производитель грузовой техники Daimler Truck (в котором доля Mercedes-Benz Group составляет около 30%) обеспечил себя долгосрочными государственными заказами. Концерн заключил контракты на производство и поставку нескольких тысяч единиц тяжелых грузовиков, тактических внедорожников и специализированных фургонов для нужд оборонных ведомств стран Североатлантического альянса. Об этом пишет ТАСС.

Детализация оборонных заказов от Франции, ФРГ и Литвы

По информации немецкого таблоида Bild, ключевым драйвером роста оборонного портфеля заказов стали три европейских государства:

Франция: Министерство вооруженных сил Франции оформило беспрецедентный по объему контракт на поставку 7 тысяч единиц тяжелых грузовых автомобилей повышенной проходимости Mercedes-Benz Zetros. Данная машина двойного назначения обладает капотной компоновкой и предназначена для работы в условиях полного отсутствия дорожной инфраструктуры.

Германия и Литва: Бундесвер ФРГ и Вооруженные силы Литвы совместно разместили заказ на несколько сотен полноприводных тактических грузовиков Mercedes-Benz Arocs с колесной формулой $6\times6$. Модель Arocs разработана на базе флагманской гражданской линейки Actros, но адаптирована для экстремальных нагрузок и тяжелого бездорожья.

Интеграция беспилотных систем в логистическую технику

Помимо стандартных поставок автомобильной базы, Mercedes-Benz внедряет передовые военно-технические инновации. Инженеры автоконцерна совместно со специалистами немецкого разработчика беспилотных летательных аппаратов Quantum Systems ведут научно-исследовательские работы по глубокой технологической интеграции систем управления беспилотным вооружением непосредственно в архитектуру грузовиков Zetros. Пилотным заказчиком этих роботизированных комплексов выступят Вооруженные силы Франции, планирующие использовать их для разведки и огневой поддержки.

Популярность легкого и среднетоннажного сегмента Mercedes-Benz

Помимо тяжелых платформ, европейские военные ведомства проявляют повышенный интерес к традиционной линейке вездеходов и коммерческого транспорта компании. В оборонные контракты и рамочные соглашения на 2026 год включены крупные партии легендарных рамных внедорожников Mercedes-Benz G-Class (в военных модификациях), полноприводных фургонов и микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter, а также высокопроходимых многоцелевых машин (универсальных вездеходов) Unimog, используемых в качестве санитарных, инженерных и командно-штабных платформ.