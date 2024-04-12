Легендарный итальянский модельер Роберто Кавалли умер на 84-м году жизни

Основатель одноименного бренда Роберто Кавалли скончался во Флоренции, сообщает Corriere Della Sera. Одежду его модного дома Roberto Cavalli носили знаменитости по всему миру.

Легендарный, как его называют в Италии, кутюрье скончался после продолжительной болезни. Какой именно недуг сразил модельера не уточняется, его семья также не дает пояснений. Роберто Кавалли скончался на родине, в возрасте 83 лет.

Известно, что у Кавалли есть шестеро детей. Самый младший родился в 2023 году. Сына кутюрье подарила 38-летняя шведская модель Сандра Нильссон. Их брак длился больше 10 лет.

При жизни во время интервью Кавалли однажды вспоминал, как супруга поддерживала его во время лечения в клиниках, почти не спала, либо «отключалась» прямо на полу у койки. Сам модельер работал до последнего дня своей жизни, несмотря на тяжелое заболевание.

Бренд Roberto Cavalli был открыт в 70-е. С тех пор вышло немало линеек взрослой и детской одежды, которую со временем возвели в элитные категории. В 2002 году дизайнера признали лучшим по версии Fashion Group International. Бренд развился в более чем 50 странах. У Кавалли удавались джинсовые линейки. Последние годы он чаще использовал анималистичные принты и золото, что делало его работы узнаваемыми.

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