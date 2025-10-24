Легендарный советский автобус проехал по местам памяти в Подмосковье

В Рузском городском округе состоялся необычный автопробег, объединивший историческую память и любовь к ретротехнике. Событие, как отмечает REGIONS, стало особенным для фанатов ретроавтомобилей, в том числе габаритных.

Активисты движения «Рузские автобусы» организовали поездку по местам, связанным с подвигом Зои Космодемьянской, на легендарном советском автобусе «Икарус-263» — именно такие машины много лет назад курсировали по подмосковным маршрутам.

Маршрут начался от железнодорожной станции Дорохово и пролег к деревне Петрищево, где в ноябре 1941 года фашисты казнили юную партизанку. Участников из Москвы, Калуги и Санкт-Петербурга сопровождал специально подготовленный аудиогид, подробно рассказывающий о событиях военного времени.

Ключевой точкой программы стало посещение музея «Зоя», где хранятся личные вещи героини — дневники, письма и одежда, а также документальные свидетельства о ее последнем задании. Завершилась поездка возложением цветов к памятнику Героя Советского Союза, чей подвиг стал символом стойкости для всего военного поколения. Организаторы планируют сделать такие ретропоездки регулярными, сочетая сохранение технического наследия с патриотическим просвещением.

