Американская мечта в Подмосковье: мужчина превратил раритетный Cadillac в бизнес-актив

В Бронницах заметили необычный девятиместный лимузин Cadillac Model 75 1937 года выпуска. Как пишет REGIONS, автомобиль оказался не просто ретроэкземпляром, а полноценным источником дохода для своего владельца.

Москвич Петр Борищев получил автомобиль в наследство от тети, переехавшей в США в середине 1990-х годов. Однако наследование стало полной неожиданностью. Как рассказывает бронничанин, в 2009 году он работал помощником депутата по 16 часов в сутки. По этой причине он не сразу поверил в чудо-письмо, которое первой получила его супруга.

«Сначала подумал, что жена надо мной прикалывается: она позвонила и стала говорить, что пришло какое-то письмо от юристов из Лос-Анджелеса. Но оказалось — да, письмо, да, наследство», — рассказывает Петр.

Владелец подробно изучил историю модели: лимузин с кузовом Bender и колесной базой 156 дюймов оснащен двигателем мощностью 135 лошадиных сил.

Практическое применение автомобиль нашел в аренде для фотосессий, свадебных кортежей и даже похоронных процессий. Владелец сейчас лично работает водителем или доверяет управление жене, чей образ в строгой униформе особенно нравится клиентам. Несмотря на потенциальную стоимость раритета в 4 миллиона рублей, Петр не планирует продавать Cadillac — график работы автомобиля расписан до нового года, что делает его стабильным источником дохода для семьи.

