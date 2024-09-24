Легендарный УАЗ-450 с тонной гумпомощи передали мобилизованным из Дубны

В городском округе Дубна собрали мощную гуманитарную помощь. Посылку формировали с августа в местном отделении «Союза женщин России». Также неравнодушные жители смогли внести свой вклад в груз на благотворительном концерте «Zащитникам с любовью».

Запрос на гумпомощь поступил от штурмового отряда Ямпольского полка. Сейчас там служат дубненские мобилизованные. В округе оперативно взялись за работу по сбору: процессом руководила Елена Силантьева, возглавляющая комитет взаимодействия помощи СВО окружного «Союза женщин России».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Участвовали в сборах неравнодушные жители округа, волонтеры, представители благотворительного фонда «Батальона» и участницы комитета «Активное долголетие». Общими усилиями удалось собрать больше тонны груза. В посылки включили сплетенные долголетами маскировочные сети, а также термобелье, продукты питания, медикаменты, тактическую обувь и все самое необходимое, что обязательно пригодится бойцам.

Однако ключевым подарком для мобилизованных из Дубны станет машина: УАЗ-450. Легендарную «буханку» передал участник СВО с позывным «Архив» и его отец. Все собранное уже передали в зону спецоперации с пожеланиями скорейшей победы.