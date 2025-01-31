Легенды о доме купца Киселева в Талдоме расскажут на радио

Ведущий талдомский библиограф Татьяна Гурова выступит на радио «Маяк» 31 января. Она расскажет о доме купца Киселева в Талдоме, осветит интересные факты и подробности о месте с уникальной архитектурой и историей.

В доме купца Киселева в Талдоме располагается городская библиотека. Ее библиографа пригласили побольше рассказать о месте, которое пропитано духом истории и регулярно притягивает туристов. Как отметила Татьяна Гурова, именно атмосфера прошлого так манит посетителей, в том числе любителей истории и постоянных читателей.

Сама Гурова посвятила библиотечному делу и конкретно Талдомской библиотеке более 50 лет. Ее смело можно назвать профессионалом и человеком, который обладает уникальнейшей информацией о доме купца.

«Сейчас появилась возможность поделиться увлекательной информацией с широкой аудиторией слушателей. И я это сделаю, чтобы талдомчане и другие слушатели знали историю города и его жителей», — добавила библиограф.

Отметим, что в Талдоме и других округах Подмосковья постоянно проводятся мероприятия: от мастер-классов и игр, до фестивалей и спортивных соревнований. События курирует Минкульт Московской области. Найти что-то на свой вкус поможет афиша на welcome.mosreg.ru.