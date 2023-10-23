Легкоатлет из Тулы выиграл в VIII Спартакиаде пенсионеров России

Первого октября каждый год отмечается Международный День пожилых людей. Как оказалось, к этой дате было приурочено спортивное событие, которое состоялось в северной столице России – в городе Санкт-Петербург.

Напомним, что там прошла VIII Спартакиада пенсионеров России. Кто-то думал, что они не занимаются спортом и сидят по домам? Не тут-то было. Более 700 спортсменов пенсионного возраста из 77 российских регионов решили побороться за право победителя в Спартакиаде. К слову, были участники и из других стран, в числе которых – Беларусь, Казахстан и Финляндия.

Спортивные состязания проходили в разных секциях. Пенсионеры старались проявить все свои силы, ловкость и умения в легкой атлетике, волейболе и других видах физической активности. К слову, среди мужчин старше семидесяти победил легкоатлет Алексей Куличев в кроссе на 1 км. Как пишут Тульские известия, его результат составил 3,44,9.