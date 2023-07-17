Легкоатлетка Исинбаева опровергла слухи о ее переезде в Испанию

Как сообщает «Газета.ру» , в своих социальных сетях спортсменка назвала ложью информацию о том, что она сейчас живет на Канарских островах. Напомним, что Елена Исинбаева является олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом.

По ее словам, она – «человек мира». Это значит, что Исинбаева живет там, где работает, ест то, что любит и общается с теми, кого уважает и ценит. И, даже несмотря на распространяемые в сети и СМИ фейки, легкоатлетка будет продолжать верить во все самое лучшее тех людей, которые этим занимаются.

А про «переезд» Исинбаеваой стало известно благодаря испанским изданиям. Они написали о том, что в Испании она придерживается сдержанного образа жизни, хоть и, якобы, проживает в роскошном комплексе, который остался неназванным.