Лейб-гвардия Казачьего полка в 2025 году отметит свое 250-летие

В 2025 году Лейб-гвардия Казачьего полка отметит свое 250-летие. Изначально предназначение этого военного подразделения сводилось к сопровождению и охране коронованной особы. Однако, вскоре его роль изменилась.

Уже при императоре Павле I лейб-казаков включили в состав военной экспедиции. В 1799 году 60 лейб-казаков входили в корпус генерала Ивана Германа фон Ферзена, отправившегося в Голландию.

Также подразделение приняло участие в Заграничном походе 1813–1814 годов. В битве «трех императоров» при Аустерлице в 1805 году лейб-казаки помогли группировке под командованием князя Петра Багратиона. Кроме того, они поучаствовали в сражениях при Гуттштадте, Гейльсберге, Фридланде в 1807 году. Русско-шведская война 1808-1809 годов также стала успешной кампанией для лейб-гвардии.

Апогеем славы стал зарубежный поход армии 1813-1814 года. В сражении под Лейпцигом император Александр I оказался в чрезвычайно опасной ситуации, однако казаки из лейб-гвардейского полка вмешались в расстановку сил и смогли дезорганизовать 10-тысячную группировку противника.

Лейб-гвардия участвовала в многочисленных военных конфликтах. Последней военной кампанией полка стала Первая мировая война. Оставшиеся в живых лейб-казаки сохранили атрибутику подразделения, полковые трофеи и уникальные артефакты. Увидеть исторические реликвии можно в музее Лейб-гвардии Его Величества полка во Франции.

Подробнее об истории подразделения — в материале на портале «Российское казачество».