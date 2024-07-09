Лейла Дзейтова из республики Ингушетия посетила реабилитационный центр Ясенки
Фото: [Фотоархив Центра реабилитации «Ясенки»]
Подмосковный центр реабилитации «Ясенки» поделился опытом с директором благотворительного фонда «Мял» республики Ингушетия Лейлой Дзейтовой. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
«В настоящее время в Ингушетии запланировано строительство реабилитационного центра для помощи участникам СВО. Мы много слышали об успешном восстановлении здоровья раненых бойцов в Ясенках, о методиках реабилитации, в том числе и для инвалидов колясочников, о великолепном оборудовании, которым оснащен Центр», — рассказала Лейла Хусеновна.
Гости из Ингушетии так же активно интересовались мерами социальной поддержки, которые оказывают в Ясенках. Директор Центра Михаил Маслов, что специалисты рады поделиться наработанным опытом, и очень надеются, что опыт работы ведущего реабилитационного центра Московской области поможет коллегам республики Ингушетия в благородном и важном деле — помощи раненым участникам СВО.