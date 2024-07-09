Лейла Дзейтова из республики Ингушетия посетила реабилитационный центр Ясенки

«В настоящее время в Ингушетии запланировано строительство реабилитационного центра для помощи участникам СВО. Мы много слышали об успешном восстановлении здоровья раненых бойцов в Ясенках, о методиках реабилитации, в том числе и для инвалидов колясочников, о великолепном оборудовании, которым оснащен Центр», — рассказала Лейла Хусеновна.