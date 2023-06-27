Лейтмотивом и символом стало слово «вместе»: глава Одинцовского округа рассказал о достижениях 2022 года

Отчет о работе в 2022 году представил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом перед жителями муниципалитета 27 июня.

По итогам работы в 2022 году Одинцовский городской округ занял верхнюю строчку в «Рейтинге-45». По словам Андрея Иванова, получить высокие оценки удалось за счет выполнения всех социальных программ и решения ряда задач. В их числе - успехи в развитии образования, решение проблем обманутых дольщиков, вовлечение неиспользуемых земель в оборот, привлечение инвестиций в территорию

Также Андрей Иванов уделил особое внимание проводимой работе по сбору помощи российским военным и жителям новоприсоединенных территорий. Отдельной благодарности удостоились волонтеры, которые совершили 25 поездок в зону проведения СВО.

«Лейтмотивом и символом, отражающим дух года прошедшего и года наступившего, стало слово «вместе», — сказал Иванов, говоря о работе команды администрации муниципалитета.

С осени 2022 года, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в Одинцово работает Центр поддержки семей военнослужащих. Весной этого года открылось Московское областное отделение фонда «Защитники Отечества», которым заведует жена военнослужащего из одинцовской Кубинки. Указ об учреждении такого фона подписал президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года.

Помимо этого, как подчеркнул Андрей Иванов, благодаря губернатору Московской области, более 400 детей участников СВО поедут в лучшие лагеря России и Подмосковья. Путевки выделены ребятам и других льготных категорий.

Напомним, что предварительные итоги работы уже озвучивались в формате открытых встреч. Андрей Иванов поручил профильным заместителям проводить отчетные мероприятия четыре раза в год, поскольку такой способ коммуникации оказался востребован у жителей муниципалитета .