«Лекарства» из-под мусора: в Красноярске ликвидировали опасную наркоклинику-призрак

Правоохранительные органы Красноярска пресекли деятельность нелегального медицинского учреждения, работавшего под видом дневного наркологического стационара. В ходе проверки, инициированной краевой прокуратурой, выявлен целый ряд грубейших нарушений, угрожавших жизни и здоровью пациентов.

Установлено, что заведение, соседствовавшее с лицензированным краевым наркодиспансером №1, не имело законного права оказывать медицинские услуги. Помещения использовались не по целевому назначению, а путь к спасению в случае чрезвычайной ситуации был отрезан — эвакуационный выход оказался заперт.

«Медицинскую» помощь здесь оказывал один лишь универсальный фельдшер, чья квалификация для такой работы вызывает вопросы. Никакой медицинской документации на пациентов не велось, что делает невозможным контроль за лечением. Настоящим шоком стало состояние процедурного кабинета: там, рядом с мешками мусора и бытовой химией, хранились иностранные препараты неизвестного происхождения и просроченные лекарства.

Краевая прокуратура оперативно подала иск в суд с требованием немедленно приостановить работу псевдоклиники до устранения нарушений. Суд полностью удовлетворил это требование. По данным надзорного ведомства, учреждение в настоящее время закрыто, а его деятельность прекращена. В отношении виновных лиц могут быть возбуждены уголовные дела.

