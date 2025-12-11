Режим изоляции: все медучреждения Челябинской области закрылись на строгий карантин

Во всех медицинских организациях Челябинской области, а также в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием введен карантин. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов, сообщает URA.RU.

Документ, действующий с 10 декабря, полностью запрещает посещение пациентов и проживающих до особого распоряжения. Мера введена в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Одновременно с этим для школ выпущены рекомендации. Если в классе более 20% учащихся заболевают ОРВИ, гриппом или COVID-19, учебный процесс должен быть приостановлен или переведен на дистанционную форму как минимум на семь дней.

Ранее врач Мясников назвал проблемы с микробиомом фактором риска сердечных болезней.