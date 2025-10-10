Лекарство от скуки: женщина разбогатела на больничном на 8 млн рублей

Неделя болезни обернулась для американки неожиданным финансовым успехом. Женщина из штата Миссури решила сменить обстановку после выздоровления и приобрела выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на UPI.

Проживающая в округе Купер американка провела семь дней в изоляции из-за плохого самочувствия. Когда недомогание прошло, ей захотелось куда-нибудь выйти, и она отправилась в ближайший магазин.

Там женщина приобрела прохладительный напиток и лотерейный билет. Стерев защитный слой, она с удивлением обнаружила, что стала обладательницей $100 тыс., что эквивалентно 8,1 млн руб.

Первой реакцией счастливицы было недоверие. Чтобы удостовериться в победе, она поехала в другой магазин и попросила кассира проверить билет. Работница подтвердила выигрыш и, по словам американки, была настолько шокирована, что чуть не потеряла сознание. Только после этого женщина осознала, что действительно сорвала крупный куш.

Ранее женщина снова сорвала куш в лотерее после крупного выигрыша.