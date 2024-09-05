Лекции, фестивали и акции пройдут в Подмосковье в рамках антинаркотического месячника

Календарный план основных профилактических мероприятий антинаркотического месячника утвердили в Подмосковье. Согласно документу, в регионе планируется провести два десятка мероприятий.

К примеру, с 9 по 13 сентября пройдет профилактическая акция «Здоровье — твое богатство». Ожидается, что в ней примут участие около 800 тысяч человек.

Также в планах на сентябрь — «Единый день здоровья», родительские собрания по вопросам профилактики наркомании, лекции антинаркотической направленности, классные часы на тему здорового образа жизни, фестиваль «Выходи во двор», Всероссийский день бега «Кросс нации», бесплатные кинопоказы.

Помимо этого, планируется проводить профилактические рейды в местах массового досуга молодежи и мотивационную работу с учащимися образовательных учреждений региона.