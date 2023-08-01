Лекции о важности грудного вскармливания появятся на сайтах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье»
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Лекции о пользе и важности грудного вскармливания будут доступны на сайтах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье», сообщили в Минздраве региона. Они приурочены к Всемирной неделе грудного вскармливания.
В ведомстве отметили, что ознакомиться с лекциями можно будет в течение первой недели августа. Специалисты расскажут, чем полезно грудное вскармливание, как к нему подготовиться.
«Кроме того, врачи затронут тему правовых аспектов кормления грудью в общественных местах», - отметила замминистра Елена Зинатулина.
Все желающие смогут задать вопросы специалистам.