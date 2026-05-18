Лен, асимметрия и «умная простота»: стилист рассказала, как выглядеть дорого летом 2026 года

Стилист-имиджмейкер Дарья Белозор в беседе с радио Sputnik перечислила главные модные тренды наступившего сезона. По ее словам, лето 2026 года продолжает курс на естественные и расслабленные силуэты, а ключевым принципом становится «умная простота»: свободные брюки из легких тканей, мягкие костюмы без жестких линий и рубашки оверсайз. Вещи должны выглядеть так, будто в них легко дышится, и это не метафора, а реальный запрос моды.

В тренде природные оттенки — песок, оливковое масло, сливочный белый, выгоревший голубой. Что касается материалов, Белозор советует выбирать лен, тонкий хлопок, сетку и полупрозрачные ткани. По ее мнению, лето 2026 года — это игра фактур, когда даже простой образ выглядит дорого именно за счет материала.

Кроме того, стилист выделила «тихую выразительность», которая проявляется в необычном крое, асимметрии и интересных деталях. Завершают образ минималистичные сандалии, плоские мюли и мягкие сумки без жесткой формы.