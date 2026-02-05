Лень сильнее культуры: как гора книг из окна в Ярославле возмутила весь город

В Ярославле произошел необычный и вызывающий случай вандализма по отношению к книгам. По информации Telegram-каналов, жительница дома на улице Герцена, 12 выбросила из окна своей квартиры целую гору книг прямо на придомовую территорию.

Инцидент случился во Фрунзенском районе города. Как сообщают местные жители, соседка предпочла такой радикальный способ избавиться от литературы, предположительно, из-за обычной лени и нежелания отнести издания на специальную контейнерную площадку.

На опубликованных в сети кадрах видна груда книг, разбросанных под окнами многоэтажки. Этот поступок вызвал бурное возмущение других горожан в соцсетях. Многие отмечают, что книги, являющиеся культурной ценностью, можно было бы сдать в букинистический магазин, подарить библиотеке или продать, а не уничтожать таким варварским способом.