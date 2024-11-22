Ленинские спортсмены завоевали медали на турнире по кикбоксингу «Золотая перчатка»

Воспитанники из оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» поселка Развилка Ленинского округа вернулись с медалями, дипломами, грамотами и кубками с регионального турнира по кикбоксингу «Золотая перчатка». Они стали одними из лучших среди сотен спортсменов из 13 российских регионов.

Турнир по кикбоксингу проводится ежегодно в память о погибших спецназовцах. В недавнем событии, которое проводят уже в 24-й раз, поучаствовали 400 спортсменов из разных уголков России. Двенадцать борцов из Ленинского округа Московской области стали одними из самых активных, сильных и смогли завоевать призовые места в дисциплинах «лоу-кик» и «фулл-контакт».

Так, двое представителей Ленинского заняли первое место, а еще двое — второе. Шесть юных спортсменов взяли третье место. Наградили ребят кубками, дипломами, грамотами и медалями. Их поблагодарили за участие и рвение к победе, а также сказали спасибо тренеру Мегману Гулиеву, который помог воспитанникам достичь успеха.

Директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе отметила, что в школе постоянно проводятся тренировки, а ребята исправно их посещают и оттачивают навыки. Работа под наставничеством профессионала принесла заслуженную победу, что дополнительно вдохновит детей на новые достижения.