Ленинский городской округ признан самым безопасным в регионе

Ленинский округ стал лидером по снижению преступности и повышению статистики раскрываемости. Не последнюю роль в этом сыграло плодотворное взаимодействие представителей органов полиции, граждан и администрации муниципалитета, в частности внедрение системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Так, все общественные места, улицы и подъезды всегда под контролем. Только за 2023 год к системе были подключены более тысячи камер. А сейчас общее число видеорегистраторов в муниципалитете насчитывает более шести с половиной тысяч единиц.

Представители муниципальной администрации также напомнили, что места для установки камер системы «Безопасный регион» выбирают сотрудники ряда органов охраны правопорядка, которые стоят на страже безопасности и предупреждения преступности. В этом могут принять участие и граждане, проголосовав за конкретный объект на портале «Добродел».

Также повысить уровень безопасности в округе позволяет выделение помещений под размещение участковых пунктов полиции в новых микрорайонах подмосковного Ленинского городского округа. В частности за последние несколько лет в крупных жилищных комплексах было открыто четыре пункта, где работают участковые. Это ЖК «Зеленые аллеи» и «Бутово Парк», также шестой микрорайон города Видное и поселок Володарского. Все эти объекты были организованы в помещениях со свежим ремонтом, где есть все необходимое для комфортной работы.