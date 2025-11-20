Ленинский округ отправил 40 детей в оздоровительные лагеря на осенние каникулы

По словам начальника окружного управления №15 социальной защиты населения Андрея Микова, осенняя смена в лагерях «Литвиново» и «Имени 28 Героев Панфиловцев» стала для детей возможностью не просто отдохнуть, но и раскрыть новые таланты через насыщенную программу. Спортивные турниры, творческие лаборатории и образовательные мастер-классы, по его словам, были выстроены в систему, где каждый ребенок мог найти занятие по интересам, превращая каникулы в пространство для всестороннего развития.

Право на получение бесплатных путевок имеют дети из семей, где среднедушевой доход не превышает 19 302 рубля. Чтобы воспользоваться этой возможностью, родителям или законным представителям достаточно подать электронное заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru, выбрав услугу «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей». Программа работает круглогодично — после осенней смены следующие возможности для отдыха появятся у детей уже в зимние и весенние каникулы.

Всего с начала 2025 года 180 детей из Ленинского округа уже смогли отдохнуть по бесплатным путевкам, причем основная часть пришлась на летний оздоровительный сезон. Такая системная работа позволяет обеспечить качественный отдых детям из социально незащищенных семей, давая им возможность не только оздоровиться, но и получить новые впечатления.